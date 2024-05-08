Если пенсионер этого не сделал, тогда пенсию не выплатят: о какой процедуре идет речь

Для пенсионеров со статусом ВПЛ в этом году предусмотрена обязательная идентификация личности, срок прохождения которой длился до 31 марта. Кстати, пенсионные выплаты могут заморозить пока пенсионер не подтвердит личность.

Идентификация для пенсионеров

Напоминаем, что пенсионеры, которые имеют статус внутренне перемещенного лица, должны обязательно пройти идентификацию личности. Речь идет о тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2024 года.

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Как сообщают в Пенсионном фонде, пройти подтверждение личности нужно было до 31 марта этого года.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года № 637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам" пенсионерам, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО "Ощадбанк", необходимо пройти физическую идентификацию до 31 марта 2024 года,

– отметили в ПФУ.

Как можно подтвердить личность

Для пенсионеров доступны варианты идентификации как онлайн, так и офлайн:

в отделение ПФУ,

в АО "Ощадбанк",

через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда,

через видеоконференцию со специалистом,

обратиться в дипломатическое учреждение Украины.

Сколько человек уже прошло идентификацию

Если лицо не проходит идентификацию, пенсионные выплаты замораживают.

Процедуру подтверждения личности прошло уже 224,8 тысячи человек. Например, в отделениях ПФУ было осуществлено идентификацию для 161,6 тысячи пенсионеров, а в дипломатических учреждениях за рубежом – 0,4 тысячи человек. Остальные пенсионеры воспользовались другими сервисами: