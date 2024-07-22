Нужно ли пенсионеру сообщать ПФУ о трудоустройстве

На конечный размер пенсии влияет совокупность многих факторов. В частности, трудоустроено ли лицо.

Почему это нужно делать

Пенсионер обязан сообщить о трудоустройстве или начале предпринимательской деятельности ПФУ. На это у него есть 10 дней.

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Неуведомление или несвоевременное уведомление о трудоустройстве (или регистрации предпринимательской деятельности) приводит к незаконным выплатам пенсионных средств, которые подлежат обязательному возврату органам ПФУ,

– говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Компенсация "лишних" средств происходит в добровольном или принудительном порядке. То есть лицо может самостоятельно вернуть деньги или же ПФУ будет высчитывать их из выплат пенсионера.

По состоянию на теперь, Пенсионный фонд имеет право забирать до 20% от размера пенсии. Вычеты будут происходить до тех пор, пока все лишние потраченные средства не будут компенсированы.

Сообщать ПФУ нужно и об увольнении с работы или завершения предпринимательской деятельности. Таким образом пенсия лица будет становиться больше. В частности, благодаря начислению новых надбавок.