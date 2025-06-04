Производить дроны станет дешевле: какое решение приняла Верховная Рада

Верховная Рада утвердила сразу 2 закона. Благодаря этим решениям, будут внедрены определенные льготы.

Какое решение приняло правительство

Введены налоговые и таможенные льготы для производителей беспилотников, работающих через оптоволоконный кабель, сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Ярослав Железняк Первый заместитель руководителя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Рада поддержала наши с Романом Костенко №13305 и №13306 законопроекты о налоговых и таможенных льготах для производителей дронов, управляемых через оптоволоконный кабель.

Благодаря этим проектам будет осуществлено:

оперативное обеспечение Сил обороны современными средствами;

ощутимое уменьшение себестоимости беспилотников на управление через оптоволокно.

Обратите внимание! Сейчас дроны на оптоволокне играют важную роль в войне. В частности, с помощью них осуществляют важные задачи Силы обороны Украины. Дело в том, что беспилотники такого типа устойчивы к средствам радиоэлектронной разведки.