Путину станет значительно дороже воевать в Украине: сколько потеряет бюджет России из-за тарифов Трампа

Кремлю будет все труднее финансировать войну против Украины, если сохранится нынешнее падение цен на нефть. Для Путина война будет становиться все дороже.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала сообщил, что сдвиги, которые вызвал Дональд Трамп, привели к тому, что нефть марки Brent уже упала до 66,5 долларов за баррель. За последние 4 дня она снизилась на 5 долларов.

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При таком соотношении цены на нефть Россия будет недополучать огромное количество средств в государственный бюджет.

Война для России дорожает

"То есть, если эта динамика продолжится, то я думаю, что воевать России будет гораздо дороже, чем тому цивилизованному миру, который помогает Украине", – сказал Олег Пендзин.

Он добавил, что Украина не согласится на признание долга, который в виде грантов предоставляли американцы с 2022 года. Но в любом случае вся последующая военно-техническая помощь будет платной для государства.