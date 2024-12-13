Решение принято: Россия должна компенсировать "Нафтогазу" стоимость активов, захваченных в Крыму

Россия подала кассационную жалобу, относительно решения Гаагского арбитража о возмещении убытков компании "Нафтогаз". Речь идет о компенсации за имущество, которое россияне присвоили себе в оккупированном Крыму.

Что известно об этом деле

Верховный суд Королевства Нидерландов не удовлетворил жалобу россиян, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

Читайте также Правительство выделило деньги на покупку дронов: сколько средств направят бригадам

Россия стремилась к отмене частичного решения Гаагского арбитража, относительно возмещения убытков, нанесенных группе "Нафтогаз" в оккупированном Крыму.

Роман Чумак Временный председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Решение Верховного суда укрепляет позицию Группы "Нафтогаз" в исполнительных производствах по взысканию задолженности России за незаконный захват активов в Крыму.

Как развивалось это дело

22 февраля 2019 года трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве. Было установлено, что Россия экспроприировала активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Это действие является нарушением, в соответствии с ранее заключенным российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

трибунал подтвердил свою юрисдикцию в арбитражном производстве. Было установлено, что Россия экспроприировала активы группы "Нафтогаз" в Крыму. Это действие является нарушением, в соответствии с ранее заключенным российско-украинским межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В июле 2022 года заявление России об отмене этого решения было отклонено Апелляционным судом Гааги.

Обратите внимание! По состоянию на сейчас, юрисдикция арбитражного трибунала распространяется только на инвестиции, которые были сделаны после 1 января 1992 года.