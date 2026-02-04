Сознательный террор: в ДТЭК объяснили, почему россияне бьют по шахтам
- Россия целенаправленно атакует украинские шахты, чтобы нарушить энергоснабжение страны.
- В результате недавней атаки россиян на автобус с шахтерами погибли 12 человек.
Одним из основ энергетической системы является уголь. Именно он питает теплоэлектростанции, которые дают электроэнергию и отопление миллионам людей в стране.
Почему Россия наносит удары по шахтам Украины?
Это и является причиной, почему Россия бьет не только по электростанциям, но и по шахтам, о чем отметили в ДТЭК.
Читайте также Система "выключилась": когда и почему Россия согласилась на энергетическое перемирие
Отмечается, что это целенаправленная тактика россиян – ударить по цепи поставок. Таким образом Москва хочет оставить Украину без энергии.
В частности недавно Россия дважды атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. Накануне, 1 февраля, россияне ударили по автобусу с шахтерами, когда они возвращались со смены домой Тогда погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.
Это сознательный террор против тех, кто обеспечивает страну светом и теплом,
– говорится в сообщении.
Напомним, что российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе. Об этом сообщили в ГСЧС 1 февраля.
В частности тогда возник пожар, который ликвидировали пожарные.
Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа тогда отметил, что враг попал БпЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. Погибли 12 человек, еще 7 пострадали.
Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине,
– подчеркнули в ДТЭК.
Обратите внимание! Впоследствии стало известно о 16 пострадавших в результате атаки.
Что еще известно об атаках на шахты?
- В компании говорят, что это 1 февраля – один из самых темных дней в истории ДТЭК. Именно 1 февраля стал датой, когда происходила самая большая одновременная потеря работников. Отмечается, что шахтеры просто ехали домой со смены к своим семьям, и они целенаправленно были атакованы двумя российскими дронами.
- Уже 2 февраля Россия атаковала угольное предприятие ДТЭК на Днепропетровщине. В результате удара были повреждены административные здания предприятия. О пострадавших в компании не сообщали.