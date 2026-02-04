Сознательный террор: в ДТЭК объяснили, почему россияне бьют по шахтам

Одним из основ энергетической системы является уголь. Именно он питает теплоэлектростанции, которые дают электроэнергию и отопление миллионам людей в стране.

Почему Россия наносит удары по шахтам Украины?

Это и является причиной, почему Россия бьет не только по электростанциям, но и по шахтам, о чем отметили в ДТЭК.

Читайте также Система "выключилась": когда и почему Россия согласилась на энергетическое перемирие

Отмечается, что это целенаправленная тактика россиян – ударить по цепи поставок. Таким образом Москва хочет оставить Украину без энергии.

В частности недавно Россия дважды атаковала угольное предприятие ДТЭК в Днепропетровской области. Накануне, 1 февраля, россияне ударили по автобусу с шахтерами, когда они возвращались со смены домой Тогда погибли 12 человек, еще 16 получили ранения.

Это сознательный террор против тех, кто обеспечивает страну светом и теплом,

– говорится в сообщении.

Напомним, что российский дрон атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе. Об этом сообщили в ГСЧС 1 февраля.

В частности тогда возник пожар, который ликвидировали пожарные.

Глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа тогда отметил, что враг попал БпЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. Погибли 12 человек, еще 7 пострадали.

Россия осуществила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине,

– подчеркнули в ДТЭК.

Обратите внимание! Впоследствии стало известно о 16 пострадавших в результате атаки.

Что еще известно об атаках на шахты?