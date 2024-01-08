Рост цены в банках и на черном рынке: где доллар стоит дороже

За выходные стоимость продаж и покупки доллара выросла в банках. Такая же ситуация на черном рынке. В то же время, в обменниках продажа валюты наоборот подешевела, а курс евро лишь несущественно подорожал.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 8 января, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 38,4 гривны (+10 копеек против 5 января), а продажа – 39,25 гривны (+25 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется по 42 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 43 гривны (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 38,80 гривны (-18 копеек), а продажа – 39,60 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-18 копеек), а продажа – (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 42,60 гривны (+7 копеек), а продажа – 43,40 гривны (+6 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,10 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,30 гривны (+10 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+10 копеек). Евро покупают за 42,70 гривны (+10 копеек), а продают за 42,97 гривны (+10 копеек).

Курс и влияние на него из-за обстрелов

В разговоре с 24 Каналом банкир Тарас Лесовой говорит, что массовые атаки Украины немного повлияли на курс. Следовательно, возникли незначительные колебания, но на курс повлияли и другие обстоятельства.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка По большому счету, главным отличием от предыдущей недели могут стать "коридоры" допустимых колебаний. Хотя мы предполагаем, что резких курсовых изменений не произойдет.

По словам Лесового, границы колебаний на межбанке будут на уровне 38 – 38,6 гривны за доллар и 39 – 40,5 гривны за евро. А вот на наличном рынке 38,5 – 39,5 гривны за доллар и 39 – 41 гривен за евро.

Нельзя игнорировать и увеличение валютной выручки. Курс зависит и от своевременности поступления макрофинансовой помощи. Если международная помощь не будет предоставляться вовремя, доллар будет расти,

– говорит банкир.