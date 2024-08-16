Швейцария заморозила 1,5 миллиарда долларов, которые принадлежат российскому олигарху Керимову

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии осуществил блокировку 1,3 миллиарда евро, которые могут принадлежать российскому сенатору. В соответствии, к нынешнему курсу это ориентировочно 1,5 миллиарда долларов.

Почему заморозили деньги

По результатам расследования федеральной прокуратуры Швейцарии, было выявлено сразу несколько возможных преступлений. Речь идет об отмывании денег и нарушении санкционных ограничений.

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Расследование велось, относительно 4 человек. Все они имеют связи с российским миллиардером и членом Совета Федерации Сулейманом Керимовым

По состоянию на сейчас, имена фигурантов дела и детали не разглашаются.

Процесс расследования этого дела начался в еще в ноябре прошлого года. Однако, тогда оперативники только провели обыски, не арестовав никого. Началу расследования способствовало обращение Государственного секретариата по экономическим вопросам.

Обратите внимание! Швейцария заблокировала российские активы в целом на ориентировочно 7,1 миллиарда франков (8,2 миллиарда долларов) после начала полномасштабной войны в Украине. Речь идет не только о деньгах. Под замораживание попала, недвижимость и определенное имущество подсанкционных лиц