Осталось несколько дней: когда нужно подавать показания счетчика за газ

Своевременная подача показаний счетчика обеспечивает корректное начисление коммуналки. Если гражданин не успеет предоставить данные, регулятор начисляет ему средний платеж.

Как должны передаваться показатели

Потребители, получающих услуги от компании "Нафтогаз" должны передавать показатели с 1 по 5 число ежемесячно. Сейчас абонентов, которых обслуживает этот регулятор более 90% от общего количества.

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Показатели счетчика это цифры на табло, которые находятся до запятой или красных значений. Именно их нужно фиксировать и подавать.

Учет газа – обязательства и ответственность оператора ГРМ (облгазов). Работники именно этих компаний периодически приходят к вам снимать данные счетчика, проверять состояние газового оборудования и т.д,

– говорится в сообщении "Нафтогаза".

Данные можно передавать регулятору различными методами:

на сайте вашего облгаза;

в чатботе регулятора;

через оператора, позвонив в контакт-центр;

во время визита контролера по адресу.

Ссылки на официальные чатботы, соцсети и номера контакт-центра регулятора указаны на официальном сайте компании.