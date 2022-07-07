Украина потеряла 9% международных резервов за месяц: что стало причиной
Источник:Национальный банк Украины
Международные резервы Украины в июне сократились на 9%, или более чем на 2 миллиарда гривен. Все из-за продажи Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке.
Сколько потеряла Украина
- С начала года международные резервы Украины сократились на 26,5% или на 8,18 миллиарда долларов.
- В июне 2022 года – сократился на 9,3%, или на 2,34 миллиарда долларов.
- На 1 июля размер резервов составил почти 22,76 млрд долларов.
В июне они (международные резервы – 24 канал) снизились на 9%, учитывая продажу валюты на межбанковском валютном рынке. Активизация поступления международной помощи в Украину позволила частично компенсировать соответствующие интервенции,
– отметили в НБУ.
Что определило динамику международных резервов в июне
- Операции НБУ на межбанке (продажа валюты).
- Операции с госдолгом (макрофинансовая помощь, продажа ОВГЗ).
- Переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 152,2 миллиона долларов.
Продажа валюты Нацбанком
Регулятор продал на валютном рынке почти 3,99 миллиарда долларов и выкупил в резервы 31 миллион долларов. Сальдо интервенций НБУ по итогам июня – отрицательное и составляет почти 3,96 миллиарда долларов.
Почему НБУ продавал валюту в июне
Значительные объемы продаж валюты из резервов обусловлены более низким объемом предложения валюты по сравнению со спросом.
Так, поступления от экспорта товаров и услуг и от трудовых мигрантов были ниже затрат на оборону, импорт и расчеты с международными платежными системами. Последние осуществляются с учетом расходов граждан по гривневым платежным картам за границей,
– рассказали в НБУ.
Что увеличивало спрос на валютном рынке
Дополнительным фактором, увеличивавшим спрос на валютном рынке, является монетизация дефицита бюджета со стороны НБУ. Подавляющая часть полученного правительством финансирования в гривне постепенно попадала на валютный рынок, что усиливало спрос на иностранную валюту, добавили в пресс-службе.
Поступление валюты
Валютные поступления на счета Правительства Украины в НБУ – 2,77 миллиарда долларов, из которых:
- 967,4 миллиона долларов поступили от Всемирного банка,
- 779,0 миллиона долларов – от правительства Канады,
- 479,4 миллиона долларов – от Агентства по международному сотрудничеству Японии,
- 354,2 миллиона долларов – от размещения валютных внутренних государственных облигаций (ОВГЗ).
Что касается общего объема платежей по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте, то он составил 833,6 миллиона долларов.Bybit – это криптобиржа, демонстрирующая один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по разным типам контрактов вместе с Bybit.