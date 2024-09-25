Вырастут ли выплаты учителей в 2025 году
25 сентября 2024, 14:54Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
Правительство приняло решение увеличить размер военного сбора. Этот показатель вырос с 1,5% до 5%. Соответственно, фактические выплаты учителей уменьшились.
Почему вырастут зарплаты учителей
Из-за роста военного сбора зарплаты учителей уменьшились на 3,5%. Министр Михаил Федоров рассказал, что эту проблему правительство планирует решить при утверждении бюджета на 2025 год, сообщает Интерфакс-Украина.
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Мы постараемся решить этот вопрос при принятии закона о бюджете на 2025 год.
Федоров отметил, что, вероятно, этот вопрос могут решить через образовательную субвению.
Справка: Образовательная субвения – один из видов трансфертов местным бюджетам, которые передаются из госбюджета (в этом случае для педагогических работников).