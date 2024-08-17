В Украине готовятся отменить прожиточный минимум: что будет взамен
17 августа 2024, 12:55Читати новину українською
Прожиточный минимум может заменить специальная социальная выплата. По словам чиновницы Оксаны Жолнович, это положительно повлияет на всю систему.
Что будет вместо прожиточного минимума
Размер новой социально помощи будет определяться индивидуально. На сумму выплаты повлияет состав семьи и домохозяйства, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 Канал.
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Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.
Жолнович уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в определенных случаях:
- для ухода из-за потери трудоспособности;
- для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения (из-за бедности).