В Украине готовятся отменить прожиточный минимум: что будет взамен

Прожиточный минимум может заменить специальная социальная выплата. По словам чиновницы Оксаны Жолнович, это положительно повлияет на всю систему.

Что будет вместо прожиточного минимума

Размер новой социально помощи будет определяться индивидуально. На сумму выплаты повлияет состав семьи и домохозяйства, рассказала в эфире телемарафона министр Оксана Жолнович, передает 24 Канал.

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Оксана Жолнович Министр труда и социальной политики Украины Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить.

Жолнович уточнила, что новая базовая выплата будет предоставляться в определенных случаях:

для ухода из-за потери трудоспособности;

для помощи в случае отсутствия необходимого финансового обеспечения (из-за бедности).

Чиновница заявила, что нынешний прожиточный минимум не соответствует действительности, его размер слишком мал.