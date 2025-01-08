Информация для владельцев газовых счетчиков: это нужно сделать обязательно

Владельцы газовых счетчиков должны обязательно своевременно проводить поверку счетчиков. Процедуру осуществляет специалист.

Для чего нужна поверка счетчика

Своевременная поверка счетчика является гарантией его корректной работы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Обратите внимание! Если счетчик не проверять, есть вероятность, что он начнет показывать неправильные показания. Соответственно, вы будете переплачивать за коммуналку.

Нужно понимать, что все устройства со временем изнашиваются. Специалист проверит счетчик и вынесет заключение о его состоянии.

В некоторых случаях устройство могут заменить. О проведении поверки потребителя должен предупредить оператор газораспределительных сетей.

На период снятия счетчика газа для проведения периодической поверки оператор газораспределительных систем устанавливает счетчики газа из обменного фонда,

– сообщает Госпродпотребслужба.

Обратите внимание! Поверка счетчика бесплатная. Плата за эту услугу уже включена в тариф, который платит потребитель за распределение газа.