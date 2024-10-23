Ко вниманию пенсионеров: из-за этого вам могут отменить пенсию в 2025 году

Правительство стремится оптимизировать использование средств в бюджете. Для этого планируют ввести различные меры, в частности, отменить пенсионные выплаты для части пенсионеров.

Кому могут отменить пенсию в следующем году

В проекте закона о государственном бюджете Украины на 2025 год есть статья № 41 в которой предлагается приостановить выплаты для некоторых пенсионеров. Пока речь идет только о двух категориях лиц.

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Обратите внимание! Решение еще не принято. Кабмин только подал этот проект на рассмотрение ВРУ.

Согласно этому проекту, приостановить выплаты могут пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и, при этом:

не совершали никаких действий со своим пенсионным счетом в течение последнего года (например, не переводили или не снимали средства);

не прошли своевременно идентификацию.

Заметьте! Такие лица смогут вернуть себе выплаты. Для этого им нужно будет обратиться в ПФУ и подать специальное заявление.