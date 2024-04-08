Как могут использовать старые литовские ТЭС для восстановления энергосистемы Украины

Литва поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас литовские чиновники обеспокоены состоянием украинской энергосистемы.

Как Литва будет помогать Украине

Министр Герман Галущенко в эфире телемарафона заявил, что Министерство энергетики Литвы выразило желание способствовать восстановлению украинских ТЭЦ. Для этого могут использовать старые литовские мощности.

Читайте также Тактика изменилась, убытки хуже: украинская энергетика снова под прицелом, – Financial Times

Герман Галущенко Министр энергетики Украины Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров, то есть есть возможность разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны.

Отдельно Галущенко отметил помощь партнеров Украины в борьбе с последствиями последних российских атак. Министр также уточнил, что прежде всего украинскую энергосистему защитит усиление ПВО.

Что происходит с энергосистемой Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что из-за российских атак разрушено 80% украинских ТЭЦ. Поэтому Украина вынуждена кардинально изменить свою энергосистему.

Председатель Укрэнерго Владимир Кудрицкий считает, что украинские ТЭЦ должны быть построены по всей территории страны. Благодаря этому даже при массовых атаках, достичь значительных повреждений энергосистемы врагу не удастся.