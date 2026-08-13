Правительство выделяет средства прифронтовым регионам: какая область получит наибольшую сумму

Правительство Украины выделило 2,3 миллиарда гривен на поддержку прифронтовых регионов. Средства были распределены между областными бюджетами и бюджетами 179 территориальных общин прифронтовых районов.

Сколько средств получат прифронтовые регионы

Отмечается, что речь идет о поддержке людей, работающих в чрезвычайно сложных условиях, как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Отдельно более 36 миллионов гривен на зарплаты получит Запорожская область. Средства будут направлены работникам, которые выходят на работу на территориях активных боевых действий.

Распределение средств осуществлено по результатам исполнения местных бюджетов за первое полугодие 2026 года. Об этом указано на сайте Министерства финансов Украины.

Механизм распределения дополнительной дотации учитывает потребности общин на территориях возможных и активных боевых действий, а также других территорий, подвергшихся негативному воздействию войны,

– говорится на сайте ведомства.

Дополнительную дотацию получат:

Харьковская область – 627,2 миллиона гривен (34 бюджета);

Запорожская область – 520,1 миллиона гривен (24 бюджета);

Донецкая область – 409,6 миллиона гривен (28 бюджетов);

Днепропетровская область – 314,8 миллиона гривен (20 бюджетов);

Сумская область – 206,8 миллиона гривен (24 бюджета);

Одесская область – 104,1 миллиона гривен (19 бюджетов);

Херсонская область – 39,1 миллиона гривен (17 бюджетов);

Черниговская область – 33,5 миллиона гривен (5 бюджетов);

Николаевская область – 12,3 миллиона гривен (9 бюджетов);

Луганская область – 6,1 миллиона гривен (4 бюджета).

Напомним, что о поддержке было объявлено еще в июне. Подчеркивалось, что, несмотря на ежедневные российские обстрелы, в прифронтовых регионах продолжают работать школы, больницы, предприятия и т. д. И приоритетом для правительства является поддержка таких украинцев.

В частности, правительство готовит меры поддержки бизнеса в Украине после вражеских атак. Компании смогут получить кредиты под 10% годовых.