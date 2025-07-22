Важная информация для потребителей газа: кто сможет подготовиться к зиме за 360 гривен

Некоторые украинцы уже начинают готовиться к холодам. Таким образом они также предотвращают возможные поломки бытового оборудования.

Как украинцам подготовиться к зиме?

Это поможет сэкономить средства в будущем, пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".

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В заметке филиал сообщил, что в течение июня почти 900 семей области заказали у них проверку и регулировку работы своих устройств:

плит;

котлов;

колонок.

Таким образом люди готовятся к предстоящим зимним холодам, предотвращают возможные поломки бытового оборудования и лишним расходам связанным с этим,

– объяснили в тексте.

В то же время стоимость технического обслуживания всех приборов, связанных с газом, зависит от их количества. Например, стоимость услуг с прочисткой плиты, регулировкой работы ее конфорок и смазкой элементов прибора составит 360 гривен.

Обратите внимание! Оформить заявку на предоставление услуг в Газмережах можно во всех центрах обслуживания клиентов или во время работ газовиков на сетях в многоэтажках.