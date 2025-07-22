Важная информация для потребителей газа: кто сможет подготовиться к зиме за 360 гривен
- Подготовка к зиме для украинцев включает проверку и регулирование устройств, что связаны с газом.
- Услуги можно заказать в центрах обслуживания клиентов или во время работ на сетях.
Некоторые украинцы уже начинают готовиться к холодам. Таким образом они также предотвращают возможные поломки бытового оборудования.
Как украинцам подготовиться к зиме?
Это поможет сэкономить средства в будущем, пишет 24 Канал со ссылкой на Харьковский филиал "Газсети".
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В заметке филиал сообщил, что в течение июня почти 900 семей области заказали у них проверку и регулировку работы своих устройств:
- плит;
- котлов;
- колонок.
Таким образом люди готовятся к предстоящим зимним холодам, предотвращают возможные поломки бытового оборудования и лишним расходам связанным с этим,
– объяснили в тексте.
В то же время стоимость технического обслуживания всех приборов, связанных с газом, зависит от их количества. Например, стоимость услуг с прочисткой плиты, регулировкой работы ее конфорок и смазкой элементов прибора составит 360 гривен.
Обратите внимание! Оформить заявку на предоставление услуг в Газмережах можно во всех центрах обслуживания клиентов или во время работ газовиков на сетях в многоэтажках.