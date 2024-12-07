Перед 2025 годом: будет ли "штормить" доллар

Во вторую неделю декабря не ожидается резких изменений по стоимости американской валюты. Кроме того, вероятнее всего, что курс не достигнет отметки в 42 гривны, а будет оставаться на уровне до 41,8 гривны.

Что будет с долларом

Как сообщил 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, за последнее время доллар на межбанке колебался в диапазоне от 41,2 гривны до 41,6 гривны.

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По словам Лесового, не предвидится на сегодня существенные рост цен на американскую валюту. Все из-за того, что международной помощи достаточно, а Нацбанк не заинтересован в девальвации нацвалюты.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору.

Лесовой добавляет, что с 9 по 15 декабря курс доллара может выглядеть следующим образом:

41,4 – 41,8 гривны за доллар (на межбанке),

(на межбанке), 41,5 – 42 гривны за доллар (на наличном рынке).

Обратите внимание! Несмотря на все угрозы валютный рынок будет находиться в относительно стабильных условиях. Поэтому резкие изменения по цене маловероятны.