Как повлияет на курс период выплат заплат украинцам

Торги на межбанке в течение прошлой недели в очередной раз отличались большой стабильностью. С понедельника по пятницу диапазон курсовых колебаний в этом сегменте рынка не превышал 16 копеек.

Что происходило с курсом на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу уточняет, что на прошлой неделе максимальный курс был зафиксирован на открытии торгов вторника, когда стоимость доллара достигала отметки 41,35 гривны. Однако уже вечером того же дня котировки опустились до 41,20 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем валютных интервенций по сравнению с позапрошлой неделей вырос на символические 32,7 миллионов долларов до 707,9 миллионов долларов. Что дополнительно свидетельствует о стабильной ситуации на межбанке.

Золотько отмечает, что стабильной оставалась ситуация и в наличном сегменте. Хотя, здесь в конце недели средняя стоимость доллара все же смогла преодолеть отметку 41,50 гривны за доллар. Этот рост стал следствием несколько более высоких курсовых уровней в течение пятничных торгов на межбанке.

Обратите внимание! В течение прошлой недели регулятор, в отличие от двух предыдущих недель, не покупал валюту на межбанке.

Каким будет курс доллара в начале ноября

Золотько считает, что на этой неделе будет немного большая волатильность во всех сегментах валютного рынка. Из-за переходной даты в середине недели стоит ожидать повышенного спроса на иностранную валюту прежде всего со стороны населения, которое в начале месяца будет массово получать зарплаты.

Регулятор продолжит прилагать дополнительные усилия для недопущения чрезмерной волатильности. Поэтому, по моему мнению, в наличном сегменте в течение недели стоимость американской валюты будет находиться в коридоре 41,30 – 41,70 гривны за доллар,

– уточняет банкир.

Важным фактором, что потенциально повлияет на курсовые тенденции, может стать решение НБУ по учетной ставке. Ускорение инфляции в последние месяцы и недели увеличивает вероятность повышения этого показателя. В то же время рынок все еще в основном прогнозирует неизменность ставки.

Заметьте! Если регулятор все же решит увеличить учетную ставку, гривна получит дополнительную поддержку из-за роста спроса на национальную валюту среди экономических агентов.