Стабильность будет сохраняться: что происходит с курсом евро сейчас

На валютном рынке сохранится относительная стабильность – курсовые показатели не будут поражать своими "рекордами". В то же время это станет следствием эффективной политики регулятора, который направит усилия на то, чтобы смягчить инфляционное влияние на валютный рынок.

Что происходит на валютном рынке

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что в последнюю неделю сентября общие изменения на валютном рынке останутся скорее позиционными. Курсовые тренды будут меняться каждые несколько дней.

Читайте также Экономист объяснил, чем для России обернется увеличение оккупационной армии

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Ежедневные изменения будут минимальными, то есть не будут выходить за достаточно стабильную систему колебаний, возникшую в результате действия режима "управляемой гибкости"; кроме того, все изменения на межбанке отразятся на наличных курсах, ведь за межбанком остается руководящая роль на валютном рынке.

Лесовой уточняет, что регулятор не оставит рынок на произвол судьбы. В случае даже намека на потенциальную угрозу, будут приняты соответствующие меры, чтобы удержать баланс между спросом и предложением.

Каким будет курс евро в конце сентября

Коридоры валютных колебаний: 44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке).

44 – 46 гривны за евро (на межбанке) и 44 – 46,5 гривны за евро (на наличном рынке). Текущие курсовые колебания: межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны.

межбанк – до 0,2 – 0,3 гривны, комбанки – до 0,3 – 0,5 гривны, обменные пункты – до 0,5 гривны. Разница между курсами покупки и продажи: межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты до 1 – 1,3 гривны за евро.

межбанк – до 0,1 гривны за евро, коммерческие банки – до 0,8 – 1 гривны за евро, обменные пункты до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки: комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро.

комбанки – 0,3 – 0,5 гривны за евро, обменные пункты – 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи: комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро.

комбанки – 0,2 – 0,3 гривны за евро, обменные пункты – до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка будет составлять 0,3 – 0,5 гривны.

Обратите внимание! Средние курсовые отклонения в течение недели не превысят 2% от стартового курса недели.