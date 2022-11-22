Цены на яйца в Украине прекратили рост: где купить дешевле всего
22 ноября 2022 , 17:15Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Еще в конце октября цена на яйца в Украине находилась у отметки в 80 гривен. Впрочем, уже в начале ноября месяца рост цен прекратился, а ближе к середине месяца они снизились.
В некоторых супермаркетах десяток яиц можно купить дешевле, чем за 60 гривен. Средняя цена, по данным Минфина, составляет 71,60 грн.
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Где купить яйца дешево
Ниже, чем за 60 гривен, десяток яиц можно купить в таких супермаркетах:
- Сильпо – 59,99 гривны (Zlata Kladka);
- Varus – 54,9 гривны (поштучная продажа);
- АТБ – 57,9 гривны (поштучная продажа).
Сколько стоят яйца в супермаркетах.
В Сильпо цены на десяток яиц колеблются от 59,99 до 84,99 грн. У Varus цены находятся в промежутке 54,9 – 75,9 гривны. Цены в Фори варьируются от 71,64 до 82,11 гривны. В АТБ яйца стоят от 57,9 до 74,9 грн.
Что влияет на цену
- Рост цен летом 2022 года повлекло за собой сокращение поголовья птицы, падение или полная остановка производств.
- Пока производители восстанавливают поголовье птицы для обеспечения спроса и стабилизации рынка. Поэтому цена постепенно стабилизируется.
- По словам замминистра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, ожидается снижение цены до экономически обоснованной. Это произойдет тогда, когда увеличится количество кур-несушек