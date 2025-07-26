Коммунальные платежи подскочат втрое: кто будет платить больше

Некоторым украинцам придется платить за коммуналку втрое больше. Почему растут тарифы и кто окажется под ударом новых начислений читайте дальше.

За что украинцам доначислят коммуналку?

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что в случае поломки или отсутствия счетчика поставщики начисляют платеж по средним нормам, которые часто превышают реальное потребление вдвое, а иногда и втрое, передает 24 Канал.

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Именно это становится ключевым фактором внезапного роста счетов за коммуналку. Чтобы избежать переплат, эксперт советует вовремя подавать показания счетчиков и следить за их поверкой.

Важно! Также стоит сохранять все обращения в коммунальные службы и квитанции об оплате.

Попенко отмечает, если услуги предоставляются ненадлежащим образом, то нужно документировать проблему, официально жаловаться поставщику и, при необходимости, обращаться в суд. Оплачивать следует только те услуги, которые фактически были предоставлены, чтобы не платить лишнего из-за неточных начислений.