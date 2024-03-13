Овощи дороже, а водка дешевле: как изменились цены в 2024 году

В феврале стоимость значительного количества продуктов уменьшилась. В частности снизилась цена на некоторые овощи и мясо.

Как изменилась цена на еду в феврале

Темп роста потребительских цен снизился. Сейчас этот показатель – 4,3%.

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Цена на некоторую продукцию продолжает снижаться. Например, стоимость гречки упала на 3,1% и составила в среднем 28 гривен за килограмм. Подешевели и другие крупы.

Также снизилась цена на яйца – на 2,8%, до 49,6 гривны за десяток. Свинина стала дешевле на 2,7%, сейчас она стоит в среднем 179,8 гривны за килограмм.

А вот овощи подорожали. Больше всего выросла цена на:

картофель – на 6% – до 22,8 гривны за килограмм;

свеклу – на 5,9% – до 17,1 гривны за килограмм.

Выросла цена и на яблоки. Они начали стоить дороже на 5,1%, сейчас их средняя стоимость – 23,2 гривны за килограмм.

Как изменилась цена на алкоголь

В течение февраля 2024 года значительная часть алкоголя подешевела. Сейчас цена этой продукции такая:

водка – 117,8 гривны за 0,5 литра – подешевела на 0,2%;

столовые вина украинского производства – 110,5 гривен за 0,7 литра – 0,7%.

А вот пиво выросло в цене на 0,3%. Бутылка 0,5 литра теперь стоит в среднем 31,9 гривны.

Подорожали и сигареты премиум-класса – на 2,4%. Теперь их цена достигает 100,1 гривны за пачку.