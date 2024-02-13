Подорожание топлива: на какие цены рассчитывать автовладельцам

В последние дни наблюдается подорожание топлива в рознице. Более того, рост цен набирает обороты и на АЗС.

Как росла стоимость топлива

Следовательно, С 5 по 12 февраля сети среднего и низшего ценового диапазона начали повышать розничные цены на светлые нефтепродукты. Повышение цен на топливо в мелком опте способствовало этой тенденции.

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Таким образом, средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась на 0,13 гривны – до 50,85 гривны за литр; А-95+ – на 0,05 гривны – до 54,30 гривны за литр; дизельного топлива – на 0,24 гривны – до 51,07 гривны за литр.

Как изменилась стоимость топлива на АЗС

Однако, при низком спросе, конкуренция за клиентов все еще удерживает розничные цены на топливо от повышения у некоторых операторов.

В течение периода с 5 по 12 февраля больше всего подорожал А-95. При этом, остается значительная разница между ценами в высшем и низшем диапазонах. Поэтому, по состоянию на 12 февраля разница в цене на бензин А-95 составляет – 7,17 гривны за литр, на ДТ – 7,13 гривны за литр.

Больше всего, на одну гривну, подорожал бензин в Днепропетровской области, а ДТ – во Львовской и Черкасской областях.

А вот цены на топливо в премиум-сегменте почти не изменились: средняя стоимость бензина составляет 55,21 гривны за литр, ГП – 54,99 гривны за литр.

Пока мы не планируем пересматривали стоимость горючего. И так спрос низкий,

– отметили в одной из премиум-сетей.

Поэтому, стоимость топлива на АЗС изменилась с 5 по 12 февраля следующим образом: