Правила по пенсиям могут изменить: к чему готовиться украинцам
- В Украине зарегистрирован законопроект, который упрощает получение пенсий, используя данные из государственных электронных реестров как основной источник подтверждения стажа.
- Если данные в реестрах отсутствуют, стаж можно подтвердить другими документами, показаниями двух свидетелей или решением суда.
В Украине хотят изменить правила относительно пенсий. Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в Верховной Раде.
Что хотят изменить в пенсиях?
Речь идет о Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который упрощает получение пенсий.
Читайте также Некоторые пенсии прекратили выплачивать в январе: какая причина и как действовать
Это актуально для тех, кто потерял документы. Причиной потери может быть что угодно – война, оккупация или ликвидация предприятий.
Основным источником подтверждения стажа хотят сделать сведения из государственных электронных реестров. Это будет означать, что Пенсионный фонд Украины автоматически будет проверять наличие необходимых данных в реестрах. И если они есть, то человеку не нужно будет ничего дополнительно предоставлять.
Если же информация в госреестрах таки отсутствует, то ее нужно будет подтвердить. Это делается на основании:
- других документов;
- показаний не менее двух свидетелей;
- решения суда.
Обратите внимание! Более того, Пенсионный фонд будет обязан проинформировать человека об отсутствии необходимых данных и объяснить, как именно их восстановить.
Напомним, что основным документом, который подтверждает периоды трудовой деятельности до 1 января 2004 года, до вступления в силу Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", является трудовая книжка. Об этом отметили в Пенсионном фонде.
Если трудовая книжка утрачена или в нее не внесены записи о работе, или содержатся неправильные, неточные записи, то для подтверждения стажа принимаются:
- данные из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
- выписки или справки, составленные в частности на основе данных, имеющихся в информационных (автоматизированных) и/или информационно-коммуникационных системах предприятий, учреждений, организаций; лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы;
- удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и другие документы, содержащие сведения о периодах работы;
- членские билеты профсоюзов (за то время, за которое есть отметки об уплате членских взносов).
Важно! Стаж работы в особо вредных или особо тяжелых условиях труда подтверждается только документами.
Что еще следует знать о трудовой книжке?
- Украина должны перевести свои трудовые книжки в электронный формат. Сделать это нужно до 10 июня 2026 года. На "совершенствование" было выделено 5 лет.
- Сделать это могут как работодатели, так и работники самостоятельно. Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда Украины.
- После 10 июня 2026 года бумажная трудовая книжка в Украине не будет иметь юридической силы для подтверждения стажа.