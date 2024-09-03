Передача показателей за электричество: как избежать переплат

Подача показаний счетчика электроэнергии является важнейшим моментом для получения точных сумм в платежках. Это гарантирует правильность расчетов, а следовательно предотвращает переплаты.

Передача показаний счетчика за свет

Как известно, при несвоевременной подаче показаний счетчика – их не засчитывают. А, следовательно, сумму к оплате за потребленную электроэнергию за месяц рассчитают из среднего значения за последнее время. Соответственно, в таком случае часто случаются переплаты.

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Поэтому для того, чтобы платить только за фактически потребленную электроэнергию нужно передавать показания счетчика за два дня до окончания текущего календарного месяца, а также в течение 1 – 3 числа следующего месяца. Это единственный способ получения переплат.

Осуществить эту процедуру можно несколькими удобными способами: