Когда передавать показатели за свет, чтобы не переплатить

Во избежание завышенных сумм в счетах за коммунальные услуги, важно своевременно и правильно подавать показания счетчиков. В частности, важно своевременно подавать показатели за свет.

Как правильно подать показания счетчиков

Все пользователи электричества обязаны ежемесячно лично фиксировать показатели электросчетчика и передавать эти данные своему обслуживающему поставщику. Измерение объема использованной электроэнергии производится за каждый календарный месяц.

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Показатели за электроэнергию можно передать в несколько разных способов. Важно передавать их до 4 числа каждого месяца.

Какими сервисами можно воспользоваться:

Через личный кабинет на сайте ОСР;

Позвонив в колл-центр ОСР;

Через чат-бот в Viber, Telegram, Facebook Messenger;

Другие методы, которые предусмотрены вашим ОСР.

Что будет с тарифом на свет

Украина имеет единый тариф на электроэнергию с лета 2023 года, который составляет 2,64 гривны за киловатт-час, хотя реальная стоимость электроэнергии выше и составляет 3,5 гривны, отметил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

Ситуация в энергетической сфере страны ухудшилась из-за систематических атак на критическую инфраструктуру от "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", рассказывал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии для 24 Канала.

! Он отметил, что население платит за свет на 2-2,5 раза меньше реальной стоимости. Вопрос о возможном повышении тарифов на электроэнергию остается открытым и будет зависеть от решения правительства.