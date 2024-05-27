Остался 1 день: что надо успеть сделать, чтобы не получить завышенные платежки
Чтобы избежать увеличенных платежек, абонент должен своевременно передавать показатели счетчика. К тому же это нужно делать в определенный срок.
Как подать показания счетчика воды
Чтобы зафиксировать показатели счетчика, можно воспользоваться несколькими методами. Передача данных доступна потребителям как онлайн, так и оффлайн.
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Для этого, лицо может посетить Центры коммунального сервиса (ЦКС). Также передача показателей осуществляется так:
- через личный кабинет на сайте вашего водоканала;
- с помощью мессенджеров: Viber-бот и Telegram-бот;
- по телефону контакт-центра вашего водоканала;
- в банковских учреждениях.
Какими будут тарифы на воду
Тариф на воду включает плату за водоснабжение и водоотведение. В июне стоимость этих услуг в некоторых водоканалах изменятся.
НКРЭКУ предлагает повысить тариф на водоснабжение для небытовых потребителей. Больше всего он должен вырасти у ЧАО "Энергоресурсы" до 53,39 гривни за кубометр.
Тарифы на водоснабжение для других небытовых потребителей (без учета НДС) ожидаются следующие:
- КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" будет иметь тариф 30,36 гривны за кубометр;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;
- Днепроводоканал – 23,92 гривны;
- Черновцыводоканал – 23,86 гривны;
- Черкассыводоканал – 20,19 гривны;
- Львовводоканал – 20,04 гривны;
- Киевводоканал – 21,42 гривны;
- Харьковводоканал – 22,87 гривны;
- Житомирводоканал – 32,77 гривны.
Стоимость водоотведения для небытовых потребителей также претерпит изменения. Наиболее эта услуга подорожает в КП "Облводоканал" Запорожского областного совета – до 41,3 гривны за кубометр.
При этом, для других потребителей (кроме бытовых) июньские тарифы на водоотвод без учета НДС будут уже такие:
- у КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" – 11,88 гривны за кубометр;
- КП "Водоканал" (Запорожье) – 9,36 гривны;
- КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 6,87 гривны;
- Львовводоканал – 9,02 гривны;
- Черновцыводоканал – 10,26 гривны;
- Киевводоканал – 9,66 гривны;
- Днепроводоканал – 11,52 гривны;
- Житомирводоканал – 17,52 гривны;
- Черкассыводоканал – 10,51 гривны;
- Харьковводоканал – 9,88 гривны.