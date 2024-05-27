Остался 1 день: что надо успеть сделать, чтобы не получить завышенные платежки

Чтобы избежать увеличенных платежек, абонент должен своевременно передавать показатели счетчика. К тому же это нужно делать в определенный срок.

Как подать показания счетчика воды

Чтобы зафиксировать показатели счетчика, можно воспользоваться несколькими методами. Передача данных доступна потребителям как онлайн, так и оффлайн.

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Для этого, лицо может посетить Центры коммунального сервиса (ЦКС). Также передача показателей осуществляется так:

через личный кабинет на сайте вашего водоканала;

с помощью мессенджеров: Viber-бот и Telegram-бот;

по телефону контакт-центра вашего водоканала;

в банковских учреждениях.

Какими будут тарифы на воду

Показания счетчика воды подаются ежемесячно до 28 числа.

Тариф на воду включает плату за водоснабжение и водоотведение. В июне стоимость этих услуг в некоторых водоканалах изменятся.

НКРЭКУ предлагает повысить тариф на водоснабжение для небытовых потребителей. Больше всего он должен вырасти у ЧАО "Энергоресурсы" до 53,39 гривни за кубометр.

Тарифы на водоснабжение для других небытовых потребителей (без учета НДС) ожидаются следующие:

КП "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Ужгорода" будет иметь тариф 30,36 гривны за кубометр;

КП "Водоканал" (Запорожье) – 22,88 гривны;

КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" – 17,45 гривны;

Днепроводоканал – 23,92 гривны;

Черновцыводоканал – 23,86 гривны;

Черкассыводоканал – 20,19 гривны;

Львовводоканал – 20,04 гривны;

Киевводоканал – 21,42 гривны;

Харьковводоканал – 22,87 гривны;

Житомирводоканал – 32,77 гривны.

Стоимость водоотведения для небытовых потребителей также претерпит изменения. Наиболее эта услуга подорожает в КП "Облводоканал" Запорожского областного совета – до 41,3 гривны за кубометр.

При этом, для других потребителей (кроме бытовых) июньские тарифы на водоотвод без учета НДС будут уже такие: