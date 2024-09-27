Уже совсем скоро октябрь: когда подавать показатели газа
27 сентября 2024, 09:40Читати новину українською
Источник:НАК "Нафтогаз Украины"
Подавать показания счетчиков газа нужно ежемесячно в конкретные числа. Это позволит регулятору начислить правильные суммы потребителям в платежках.
Показатели счетчиков газа
В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, что ежемесячно с 28 числа каждого месяца по 5 число включительно нужно подавать показатели счетчиков газа. Это надо делать, даже если газом временно не пользуются.
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Подать показатели можно так:
- чат-боты GASUA в Viber или Telegram;
- на сайте Нафтогаз - без регистрации или в личном кабинете;
- SMS на номер 4647;
- контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).
Напомним! Сейчас тариф на газ у более 90% украинцев составляет 7,96 гривны за кубометр.