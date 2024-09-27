Уже совсем скоро октябрь: когда подавать показатели газа

Подавать показания счетчиков газа нужно ежемесячно в конкретные числа. Это позволит регулятору начислить правильные суммы потребителям в платежках.

Показатели счетчиков газа

В НАК "Нафтогаз Украины" рассказали, что ежемесячно с 28 числа каждого месяца по 5 число включительно нужно подавать показатели счетчиков газа. Это надо делать, даже если газом временно не пользуются.

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Подать показатели можно так:

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

на сайте Нафтогаз - без регистрации или в личном кабинете;

SMS на номер 4647;

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Напомним! Сейчас тариф на газ у более 90% украинцев составляет 7,96 гривны за кубометр.