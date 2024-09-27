Показники лічильників газу

У НАК "Нафтогаз України" розповіли, що щомісяця з 28 числа кожного місяця по 5 число включно потрібно подавати показники лічильників газу. Це треба робити, навіть якщо газом тимчасово не користуються.

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Подати показники можна так:

чат-боти GASUA в Viber або Telegram;

на сайті Нафтогаз — без реєстрації або в особистому кабінеті;

SMS на номер 4647;

контакт-центр: 066−300−2−888 (Vodafone), 098−300−2−888 (Kyivstar), 093−300−2−888 (Lifecell).

Нагадаємо! Нині тариф на газ у понад 90% українців становить 7,96 гривні за кубометр.