Якими будуть тарифи на комунальні послуги з 1 жовтня

З 1 червня в Україні підвищилися тарифи на електроенергію, проте до квітня 2025 року нових підвищень не очікується. Вартість електроенергії наразі становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Проте з 1 жовтня 2024 року до 30 квітня 2025 року відбудуться певні зміни. Власники електричного опалення зможуть користуватися пільговим тарифом на електроенергію, який становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину.

Зауважте! Такий тариф діятиме за умови, що споживання не перевищує 2000 кіловат-годин на місяць.

Що буде із цінами на газ

З 1 жовтня тарифи на газ для більшості побутових споживачів, які отримують газ від НАК "Нафтогаз України", залишаться без змін: ціна й надалі становитиме 7,96 гривні за кубометр. Водночас ціни на газ для споживачів інших 12 газопостачальних компаній становитимуть від 7,70 гривні до 9,99 гривні.

Зауважте! Незмінною ціна лишатиметься до завершення опалювального сезону – 30 квітня 2025 року.

У кого зміниться тариф на воду

У жовтні тарифи на водопостачання та водовідведення в великих містах залишаться без змін. Водночас у малих населених пунктах місцева влада може підвищувати ціни на воду без погодження з регулятором, що може призвести до зростання вартості для окремих споживачів з 1 жовтня.

Зауважте! Варто зазначити, що під час дії воєнного стану і шість місяців після його завершення в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на розподіл газу, опалення та гарячу воду.