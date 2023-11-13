Что делать, если случайно подали ошибочные показатели счетчика газа

Иногда случается не очень приятная ситуация, когда украинец по тем или иным причинам подал ошибочные данные по счетчику газа. Однако беспокоиться не стоит, ведь это можно очень легко исправить.

Как исправить ошибочные показатели

Если случилось так, что лицо предоставило неправильные показатели, нужно обратиться к своему оператору газораспределительной станции. Это можно сделать онлайн и офлайн, обратившись в отделение ГРС.

Читайте также Рост субсидии на твердое топливо: кого из украинцев будут касаться нововведения

Если ваш поставщик принадлежит к группе Нефтегаза, вы можете позвонить по телефонам:

066 300 2 888;

098 300 2 888;

093 300 2 888.

Чтобы связаться с оператором, нужно нажать цифру "8" и рассказать оператору, что произошло и предоставить правильные показатели.

Также можно воспользоваться чатом в фейсбуке NaftogazGasSupply или по электронному адресу client@gas.ua. В сообщении надо указать случившееся, данные потребителя, номер счетчика и правильные показатели.

Когда подавать показатели счетчиков газа

Показатели счетчиков газа следует подавать с 1 по 5 число каждого месяца. В настоящее время более 90% украинцев пользуются услугами поставщика "Нефтегаз". Граждане в основном платят по двум платежкам – стоимость газа и его транспортировка.

Подать показатели счетчика можно так: