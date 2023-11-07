Как подать показатели счетчика: 5 действенных способов

После начала полномасштабного вторжения компания "Нафтогаз" стала поставщиком последней надежды. Теперь этот регулятор обслуживает 98% украинских потребителей.

Как фиксировать показатели счетчика

Показатели счетчика потребителям "Нафтогаза" нужно подавать ежемесячно с 1 до 5 числа. Для того чтобы зафиксировать корректные данные, необходимо записать число без учета значений красным цветом и цифр после запятой.

Читайте также Переплата за доставку газа: как вернуть деньги

Поскольку некоторые компании обанкротились, их обязанности выполняет "Нафтогаз". Речь идет о регуляторах, принадлежащих к этим региональным филиалам газсетей:

Харьковская;

Николаевская;

Киевская;

Криворожская;

Ивано-Франковская;

Днепровская;

Житомирская;

Хмельницкая;

Винницкая;

Львовская;

Сумская;

Кропивницкая.

Также в этот перечень вошли "Волыньгаз", "Черниговгаз" и "Черкассыгаз". Клиенты указанных компаний имеют расширенные сроки подачи данных: с 28 по 5 число. Как могут зафиксировать показатели счетчика потребители этих регуляторов:

через SMS, по номеру 4647;

в личном кабинете на сайте gas.ua;

в чат-боте от компании gas.ua в телеграмме, мессенджере и вайбере;

по телефону, номера горячей линии: 098-300-2-888; 066-300-2-888; 093-300-2-888.

через оператора, который может зайти по вашему адресу.

Будет ли рост тарифов на газ

Несмотря на опасения украинцев, рост тарифов на некоторые ЖКУ не будет происходить, по крайней мере, до конца отопительного сезона. Сначала о неизменности цены на газ заявил глава "Нафтогаза" – Алексей Чернышев. Затем эту информацию подтвердило правительство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в течение отопительного сезона цены на газ будут "заморожены". У "Нафтогаза" стоимость кубометра составляет – 7,96 гривны. Тарифы других регуляторов: