Показания счетчиков газа: как правильно передать

Некоторые украинцы могут ошибочно передавать показатели своих счетчиков газа старыми способами. Однако сейчас методы изменились и все нужно делать правильно, чтобы потом не переплачивать.

Как передавать показатели через "Газсети"

Передавать показатели через сайт "104.ua" больше не нужно, ведь теперь это можно сделать в личном кабинете компании онлайн-ресурса "Газсети".

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Сделать это можно с любого устройства, нажав соответствующую вкладку. Также на сайте можно:

проверить состояние счета;

узнать о тарифах;

изучить историю потребления и расчетов;

заплатить за распределение газа.

Как подать показатели через "Нафтогаз"

Через сервисы "Нафтогаза" можно подать показания счетчиков, если лицо пользуется именно его услугами. Также ими могут воспользоваться клиенты облгазов, которые он контролирует и филиалов "Газсети".

Это можно сделать следующими способами:

без регистрации по упрощенной процедуре на сайте Gas.ua;

в личном кабинете на веб-странице "Нафтогаза";

с помощью чатов GASUA в Viber, Telegram или Facebook;

SMS-сообщением на номер 4647.

Также можно позвонить на номера:

+38 066 300 28 88;

+38 098 300 28 88;

+38 093 300 28 88.

Показания счетчиков газа необходимо подавать с 1 по 5 число ежемесячно. При подаче важно не забыть указать свой номер лицевого счета.