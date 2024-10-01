Еще можно успеть: какие показания счетчиков за сентябрь надо проплатить
1 октября 2024, 09:46Читати новину українською
Осталось несколько дней для того, чтобы подать показатели счетчиков. Далее эти данные возьмут в обработку и изменить ничего нельзя будет.
Когда передать показания счетчиков
Показания счетчика электроэнергии надо передавать ежемесячно за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца.
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Это можно сделать следующими способами:
- через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- в личном кабинете на сайте ДТЭК;
- через компанию Yasno;
- с помощью Приват24.
Также важно вовремя передавать показатели газа с 28 числа каждого месяца по 5 число следующего. Делать это надо даже, если газом лицо временно не пользуется.
- чат-боты GASUA в Viber или Telegram;
- на сайте Нафтогаз - без регистрации или в личном кабинете;
- SMS на номер 4647;
- контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).
Напомним! Показатели счетчиков воды надо передавать до 28 числа текущего месяца. Поэтому за сентябрь подавать данные уже поздно.