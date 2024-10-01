Еще можно успеть: какие показания счетчиков за сентябрь надо проплатить

Осталось несколько дней для того, чтобы подать показатели счетчиков. Далее эти данные возьмут в обработку и изменить ничего нельзя будет.

Когда передать показания счетчиков

Показания счетчика электроэнергии надо передавать ежемесячно за два дня до окончания текущего календарного месяца и в течение 1-3 числа следующего месяца.

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Это можно сделать следующими способами:

через сайт оператора системы расчета (ОСР) (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

в личном кабинете на сайте ДТЭК;

через компанию Yasno;

с помощью Приват24.

Также важно вовремя передавать показатели газа с 28 числа каждого месяца по 5 число следующего. Делать это надо даже, если газом лицо временно не пользуется.

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

на сайте Нафтогаз - без регистрации или в личном кабинете;

SMS на номер 4647;

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Напомним! Показатели счетчиков воды надо передавать до 28 числа текущего месяца. Поэтому за сентябрь подавать данные уже поздно.