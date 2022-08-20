Доходы россиян упали: что происходит с ценами в стране-агрессоре

Реальные доходы россиян упали впервые за долгое время, это констатировал даже Росгосстат. Почему цены в стране-агрессоре растут и стоит ли ждать социальных возмущений из-за высоких цен – читайте дальше.

Ситуация с ценами в россии

Экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии 24 каналу рассказал, что, несмотря на снижение курса доллара к рублю, покупательная способность россиян снизилась. Поскольку население на россии к доллару обращается только тогда, когда выезжает за границу. Но в реальности за границу сегодня они практически никуда не ездят, потому что россиян не выпускают из-за санкционных ограничений.

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Эксперт подчеркивает, что россияне рассчитываются в рублях и здесь есть немаловажный момент. Дело в том, что инфляция в россии 14%, а индексация социальных выплат произошла всего на 9%.

Олег Пендзин Экономический эксперт То есть все социально мало обеспеченные слои населения: все пенсионеры, сидящие на тех или иных доплатах от бюджета реально потеряли доходы. Их покупательная способность упала. В первый раз Росгосстат зафиксировал падение настоящих доходов населения за очень долгий период времени.

При этом он отмечает, что такое падение не является критическим, они его выдержат, никаких социальных возмущений по этому поводу не будет. Но надо понимать, что это уже "первая ласточка".

В действительности 10% от трудоспособного населения, потерявших работу, это очень серьезный показатель. Это падение ВВП, стагнация экономики, это невозможность выпускать высокотехнологичную продукцию, это остановка практически всех машиностроительных предприятий,

– рассказывает эксперт.

Почему цены в россии растут

Пендзин объясняет, что цены в россии растут не только из-за инфляции, но, в первую очередь, в связи с санкционными ограничениями. Поскольку то, что раньше в страну поступало на прямую, "теперь идет через посредников, через левые страны".

На сегодняшний момент все оборудование, стоящее на российских предприятиях – импортное. Это оборудование, стоящее сегодня на российских предприятиях пищевкусовой промышленности – импортное. На сегодняшний момент все то, что ездит по россии – все те поезда, все те самолеты, весь тот автотранспорт, в большинстве своем, это импорт. И ограничение в поставке запчастей на предприятиях пищевкусовой промышленности, для инфраструктурных предприятий, транспортных, для любых предприятий – это очень большое удорожание в результате их работы,

– рассказывает он.

Эксперт объясняет все на очень простом примере. То есть если у вас раньше стояло 10 станков и вы выпускали там условно говоря, какой-то йогурт, а затем у вас вдруг сломалось 4 станка и отремонтировать их нечем, у вас продолжает работать 6 станков, но затраты вашего производства, в том числе содержание объектов, содержание персонала, вы считаете на 10 станков, а не на 6.

То есть тот йогурт, ранее выпускавшийся на 10 станках, сейчас выпускается на 6. На него распределяются средства, которые тратятся на содержание всех 10 и в объемах выпуск йогурта уменьшился на 40%, а значит выросла его цена. Так примерно работает каждая отрасль россии.

Почему в россии не будет социальных возмущений из-за высоких цен

Пендзин также отмечает, что россия – страна богатая полезными ископаемыми и напоминает о существовании Китая и Индии, которые все-таки будут импортировать в страну-агрессора. Поэтому если у кого-то есть иллюзия, что завтра огромные толпы русского населения выйдут на улицы, то вы сильно ошибаетесь. россияне будут терпеть, считает он. Особенно учитывая пропаганду, мощно работающую в стране.

Телевидение на сегодняшний момент очень жестко промывает им мозги. Поэтому пока, на сегодняшний момент, в борьбе между холодильником и телевизором побеждает телевизор, а если да, то никаких социальных возмущений не будет. Даже не стоит это на сегодняшний момент ждать,

– рассказывает он.

Эксперт примечательно напоминает, что когда после ввода войск в Афганистан на советский союз были наложены очень жесткие санкции, для того чтобы эти санкции реально завалили советскую экономику, потребовалось 10 лет. "Ну пусть в россии будет не 10 лет, но точно не год – два. Поэтому не стоит на сегодняшний момент очень надеяться, что там будут какие-то такие большие политические возмущения". – резюмирует Пендзин.