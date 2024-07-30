Валюта идет вниз: выгодно ли сейчас покупать 100 долларов

Курс доллара по состоянию на 30 июля существенно упал. Следовательно, сейчас есть возможность приобрести 100 долларов по сниженному курсу.

Во сколько обойдутся 100 долларов

По состоянию на 30 июля, по данным "Минфина", в банках можно купить 100 долларов за 4 135 гривен. В то время, как на черном рынке придется отдать в среднем отдать 4 138 гривен.

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В то же время в обменниках стоимость покупка доллара тоже не будет существенно отличаться: за 100 долларов придется отдать около 4 137 гривен. Итак, сейчас нет существенной разницы в том, где именно покупать валюты: стоимость во всех финансовых учреждениях почти одинакова.

Будет ли продолжаться падение курса доллара

Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что остаются актуальными тенденции к умеренному укреплению гривны, хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар.

Однако, по ее словам, переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Золотько прогнозирует, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.