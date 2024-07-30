Во сколько обойдутся 100 долларов

По состоянию на 30 июля, по данным "Минфина", в банках можно купить 100 долларов за 4 135 гривен. В то время, как на черном рынке придется отдать в среднем отдать 4 138 гривен.

Читайте также: Ценовой звездопад: как изменились курсы валют за день

В то же время в обменниках стоимость покупка доллара тоже не будет существенно отличаться: за 100 долларов придется отдать около 4 137 гривен. Итак, сейчас нет существенной разницы в том, где именно покупать валюты: стоимость во всех финансовых учреждениях почти одинакова.

Будет ли продолжаться падение курса доллара

Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что остаются актуальными тенденции к умеренному укреплению гривны, хотя более релевантным с точки зрения баланса на валютном рынке является диапазон 41 – 42 гривны за доллар.

Однако, по ее словам, переходная дата в середине этой недели дает основания прогнозировать рост спроса на валюту и умеренное увеличение стоимости американской валюты.

Заметьте! Золотько прогнозирует, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 41,2 – 41,8 гривны за доллар.