У скільки обійдуться 100 доларів

Станом на 30 липня, за даними "Мінфіну", у банках можна купити 100 доларів за 4 135 гривень. В той час, як на чорному ринку прийдеться віддати в середньому 4 138 гривень.

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Водночас в обмінниках вартість купівля долара теж не буде істотно відрізнятись: за 100 доларів прийдеться віддати близько 4 137 гривень. Отже, зараз немає суттєвої різниці в тому, де саме купувати валюти: вартість у всіх фінансових установах майже однакова.

Чи буде продовжуватись падіння курсу долара

Анна Золотько розповіла 24 Каналу, що залишаються актуальними тенденції до помірного зміцнення гривні, хоча більш релевантним з погляду балансу на валютному ринку є діапазон 41 – 42 гривні за долар.

Проте, за її словами, перехідна дата у середині цього тижня дає підстави прогнозувати зростання попиту на валюту та помірне збільшення вартості американської валюти.

Зауважте! Золотько прогнозує, що курс долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 41,2 – 41,8 гривні за долар.