Придется отдать кругленькую сумму: сколько сейчас стоит купить 1000 злотых

Желание приобрести 1000 злотых в Украине появляется у многих наших граждан. Впрочем, нужно знать, где сейчас выгодный курс для операции: в банках или обменниках.

Какой курс злотого к гривне сегодня По состоянию на 11 марта, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,67 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Доллар и евро везде выросли В то же время в банках средний курс таков: покупка происходит по 10,30 гривны за злотый;

продажа – 10,97 гривны за злотый. В обменниках средний курс польской валюты сейчас такой: покупка происходит по курсу – 10,60 гривны за злотый;

продажа – 10,75 гривны за злотый. Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 10 970 гривен;

В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 750 гривен. За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн Средний курс в платежных системах такой: если обмен валюты осуществляется через Visa , курс составляет 10,14 гривны за злотый;

, курс составляет 10,14 гривны за злотый; у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый. Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить: если обмен происходит через Visa – 1 0 147 гривен;

соответственно через Mastercard – 10 147 гривен