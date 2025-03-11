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Экономика Макроэкономика Придется отдать кругленькую сумму: сколько сейчас стоит купить 1000 злотых
11 марта, 18:09
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Придется отдать кругленькую сумму: сколько сейчас стоит купить 1000 злотых

Екатерина Добровольская

Желание приобрести 1000 злотых в Украине появляется у многих наших граждан. Впрочем, нужно знать, где сейчас выгодный курс для операции: в банках или обменниках.

Какой курс злотого к гривне сегодня

По состоянию на 11 марта, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,67 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В то же время в банках средний курс таков:

  • покупка происходит по 10,30 гривны за злотый;
  • продажа – 10,97 гривны за злотый.

В обменниках средний курс польской валюты сейчас такой:

  • покупка происходит по курсу – 10,60 гривны за злотый;
  • продажа – 10,75 гривны за злотый.

Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня

  • Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 10 970 гривен;
  • В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 750 гривен.

За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн

Средний курс в платежных системах такой:

  • если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
  • у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.

Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить:

  • если обмен происходит через Visa – 1 0 147 гривен;
  • соответственно через Mastercard – 10 147 гривен