11 марта, 18:09
Придется отдать кругленькую сумму: сколько сейчас стоит купить 1000 злотых
Желание приобрести 1000 злотых в Украине появляется у многих наших граждан. Впрочем, нужно знать, где сейчас выгодный курс для операции: в банках или обменниках.
Какой курс злотого к гривне сегодня
По состоянию на 11 марта, НБУ установи курс, согласно которому 1 злотый равен 10,67 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".
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В то же время в банках средний курс таков:
- покупка происходит по 10,30 гривны за злотый;
- продажа – 10,97 гривны за злотый.
В обменниках средний курс польской валюты сейчас такой:
- покупка происходит по курсу – 10,60 гривны за злотый;
- продажа – 10,75 гривны за злотый.
Сколько нужно отдать за 1 000 злотых сегодня
- Если покупать 1 000 злотых в банке, нужно отдать в среднем около 10 970 гривен;
- В то же время при покупке 1 000 злотых в обменнике можно потратить чуть меньше – 10 750 гривен.
За сколько можно обменять 1 000 злотых онлайн
Средний курс в платежных системах такой:
- если обмен валюты осуществляется через Visa, курс составляет 10,14 гривны за злотый;
- у Mastercard курс составляет – 10,14 гривны за злотый.
Соответственно, при обмене 1 000 злотых можно получить:
- если обмен происходит через Visa – 1 0 147 гривен;
- соответственно через Mastercard – 10 147 гривен