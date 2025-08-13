Украинцы продолжают ориентироваться на наличный евро. И это несмотря на колебания цены и широкий спред.

Что происходит с евро в Украине?

Таким образом объем операций покупки продажи наличного евро достиг исторического максимума – 966,4 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на финансового аналитика Андрея Шевчишина.

Доля евро в валютных наличных операциях также достигла исторического максимума – 27,7%. Об этом говорится в заметке эксперта в Facebook.

Евроинтеграция начинается снизу,

– отметил финансовый аналитик.

При этом население активно накапливает евро. Так, в июле украинцы купили наличного евро на 312 миллионов долларов больше, чем продали. А это не только шестимесячный максимум, а еще и второй за историю рекорд чистой покупки.

Для понимания, сальдо торговых операций по наличному доллару только 17 млн долл. Хотя рынок и ликвидность в два с половиной раза больше евро,

– пояснил Андрей Шевчишин.

Аналитик добавил, что банки также подхватили этот тренд. Поэтому они активно завозят наличный евро в страну.

Согласно словам Шевчишина, интерес к евро обусловлен такими факторами:

ростом стоимости валюты на мировом рынке и соответственно к гривне;

отдыхом украинцев в Европе и закупкой евро для этого, особенно учитывая, что сейчас сезон отпусков;

ростом торговых операций с контрагентами из Еврозоны.

Обратите внимание! Одним из важнейших пунктов является высокая концентрацией беженцев и заробитчан в Европе, и их наличные операции при поездок в Украину, или пересылке средств непосредственно в Украину.