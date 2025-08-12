Придется заплатить вдвое больше: кто из украинцев должен покупать стаж дороже
- Украинцы могут докупить страховой стаж для пенсии.
- Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно минимум 32 года стажа.
Украинцы имеют возможность докупить стаж. В некоторых случаях такая покупка обходится вдвое дороже.
Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 2025?
Количество стажа, которое нужно для выхода на пенсию, зависит от возраста выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
В этом году, чтобы выйти на пенсию, необходимо:
- тем, кто хочет уйти на пенсию в 60 лет – не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года – 22 года страхового стажа;
- в 65 лет – 15 лет страхового стажа.
Как можно докупить страховой стаж?
Для зачисления полного месяца стажа, лицо должно внести сумму, равную минимальному страховому взносу. По состоянию на сейчас, этот показатель составляет 22% от минимальной заработной платы.
Соответственно, это 22% от 8 000 гривен – 1 760 гривен. Покупка года стажа обойдется уже в 21 120 гривен.
Обратите внимание! Купить стаж можно и через вебпортал электронных услуг ПФУ.
Купить стаж на таких условиях может лицо, которое:
- старше 16 лет;
- и еще не получает пенсию.
Можно ли докупить стаж "задним числом"?
Лицо может докупить стаж "задним числом" за период от 1 января 2004 года. Речь идет о времени, когда гражданин фактически не работал.
Однако стоимость такой покупки будет значительно выше – в 2 раза. То есть, минимальный взнос, чтобы было зачислено месяц стажа, достигнет уже – 3 520 гривен. Год – 42 240 гривен.