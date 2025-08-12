Українці мають змогу докупити стаж. У деяких випадках така покупка обходиться вдвічі дорожче.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію у 2025?

Кількість стажу, яка потрібна для виходу на пенсію, залежить від віку виходу на заслужений відпочинок, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Ось як ми завершимо цю війну: Єврокомісія розповіла про новий пакет санкцій проти Росії

Цьогоріч, аби вийти на пенсію, необхідно:

тим, хто хоче піти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Як можна докупити страховий стаж?

Для зарахування повного місяця стажу, особа має внести суму, що рівна мінімальному страховому внеску. Станом на зараз, цей показник складає 22% від мінімальної заробітної плати.

Відповідно, це 22% від 8 000 гривень – 1 760 гривень. Покупка року стажу обійдеться уже у 21 120 гривень.

Зверніть увагу! Купити стаж можна і через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Купити стаж на таких умовах може особа, яка:

старше 16 років;

і ще не отримує пенсію.

Чи можна докупити стаж "заднім числом"?

Особа може докупити стаж "заднім числом" за період від 1 січня 2004 року. Йдеться про час, коли громадянин фактично не працював.

Проте, вартість такої покупки буде значно вища – у 2 рази. Тобто, мінімальний внесок, аби було зараховано місяць стажу, складе уже – 3 520 гривень. Рік – 42 240 гривень.