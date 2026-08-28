Страховой стаж в 2026 году: как его правильно достраховать и сколько это стоит

Украинцы могут официально доплатить страховой стаж. Это актуально для тех, кому для оформления пенсионных выплат не хватает нескольких лет работы.

Как доплатить страховой стаж

Украинцы имеют возможность уплачивать единый социальный взнос за те периоды, когда они не имели официальной работы или не вели предпринимательской деятельности, о чем указано на сайте Государственной налоговой службы.

Минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 гривны – это равно 22% от минимальной зарплаты. Если стаж приобретается на будущее, то договор заключается как минимум на один год с регулярной ежемесячной оплатой.

В случае покупки стажа за прошлые неофициальные периоды минимальный платеж составляет 3 804,68 гривны – за каждый месяц. Эту сумму необходимо внести в полном объеме в течение 10 дней после подписания договора.

Заключить договор о добровольном участии могут граждане в возрасте от 16 лет, которые на момент обращения не подлежат обязательному социальному страхованию.

При этом застрахованным лицам, чей работодатель просто не уплачивал взносы в связи с льготами, докупить стаж по этой процедуре не разрешается.

Как подать заявление для оформления договора

Для оформления договора необходимо подать заявление в бумажном или электронном виде.

К заявлению прилагают копию документа, удостоверяющего личность, трудовую книжку (при наличии) и справку о стаже по форме ОК-5 из Пенсионного фонда Украины.

Членам личного крестьянского хозяйства дополнительно понадобится документ о членстве в общине, а домашним работникам – копия трудового договора.

Невыполнение условий договора может привести к его аннулированию без права заключения нового соглашения в будущем.

Напомним, что требования к страховому стажу в Украине постепенно растут. В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года – от 23 лет, а в 65 лет – от 15 лет.

Также в Украине произошли изменения в законодательстве. Отныне к страховому стажу зачисляются периоды работы с начисленным, но не уплаченным работодателем взносом.