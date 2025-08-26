Трамп пытается увеличить свое влияние в Федеральной резервной системе, заводя в правление "своих людей". Однако его попытки уволить члена Совета управляющих Лизу Кук могут повлиять на госдолг и доллар.

Почему Трамп идет против ФРС?

На протяжении всей своей президентской карьеры Дональд Трамп боролся с Федеральной резервной системой, пытаясь добиться своего относительно процентных ставок, сообщает 24 Канал со ссылкой на FT.

25 августа президент США вывел свою атаку на новый уровень, заявив, что он "немедленно" отстранит от должности управляющую Лизу Кук, однако она пообещала бороться с Трампом и остаться в должности, заявив, что президент "не имеет полномочий" увольнять ее.

Шаг Трампа продемонстрировал безжалостную решимость захватить принятие решений в центральном банке, даже ценой независимости, которая десятилетиями помогала поддерживать доверие к экономической политике США и статус доллара как резервной валюты,

– пишут в издании.

По словам Дэвида Вессела, директора Центра фискальной и монетарной политики Хатчинса в Институте Брукингса, Трамп решительно настроен контролировать ФРС и использовать любые рычаги влияния, чтобы получить большинство в Совете управляющих. Таким образом резидент подрывает основы демократии США.

Как действия Трампа повлияют на экономику США?

Трамп также бросил вызов независимости судей страны и использовал свою исполнительную власть для нападений на академическое сообщество, медиагруппы и юридические фирмы. Но его действия против экономических агентств нервировали инвесторов.

После вмешательства Трампа инвесторы продали долгосрочные казначейские облигации США, что привело к росту доходности 30-летних облигаций. Доллар также снизился относительно своих конкурентов.

Если Трампу удастся устранить Кук, срок полномочий которой длится до 2038 года, это предоставит его кандидатам контроль над советом руководителей, состоящим из семи членов. Более того, президентов 12 региональных федеральных резервов, все из которых занимают пятилетний срок, нужно будет возобновить в конце февраля 2026 года. Решение о возобновлении их сроков принимает совет директоров ФРС.

Обратите внимание! Отпечаток Трампа уже присутствует в ФРС. Двух из семи членов совета директоров, Кристофера Уоллера и Мишель Боумен, он выбрал во время своего первого срока в должности.

Напомним, что в конце июня Трамп назвал главу ФРС "тупым парнем" и своим ненавистником.

Он отметил, что понимает, что его жесткая критика затрудняет главе ФРС снижать ставки. Однако американский президент заверил, что уже пробовал по-разному, был добрым, нейтральным и резким, но якобы доброта и нейтральность не сработали.