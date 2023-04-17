Польша запретила ввоз зерна из Украины: три основные причины решения

Стало известно, что польское правительство приняло решение о временном запрете импорта зерна и некоторых других продовольственных товаров из Украины. В ближайшие несколько месяцев ситуация будет недостаточно благоприятна как для Украины, так и для других европейских стран, а впоследствии ожидается стабилизация.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист Киевской школы экономики Павел Мартышев. Он отметил, что проблема на польском рынке зерна есть, но она не столь драматична, как ее рисуют местные фермеры.

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По словам экономического аналитика, решение о запрете экспорта основывается на трех основных факторах.

Во-первых, снизилась мировая цена на зерно благодаря возобновлению морского экспорта из Украины.

Во-вторых, Польша собрала значительный урожай зерна в 2022 году и не успела распродать его. Польские фермеры придерживали урожай в ожидании, что цены вырастут, но они наоборот упали.

Это привело к тому, что разница между польскими и уже низкими мировыми ценами увеличилась. То есть польские цены стали еще ниже, чем ожидалось. Так польские фермеры могли продать зерно раньше и заработать больше,

– добавил спикер.

В-третьих, осенью пройдут выборы в Сейм, а фермеры составляют значительную часть электората провластной партии в стране. Так они поняли, что могут манипулировать правительством и попытались оградить внутренний рынок от украинского зерна.

Сколько украинского зерна прошло через Польшу

Мартышев рассказал, что на общую ценовую ситуацию с зерном в Польше влияет украинский экспорт, ведь сейчас невозможно отследить, сколько украинского зерна идет транзитом через страну, а сколько остается в ней.

С марта 2022 года мы провезли через Польшу примерно 6–6,5 миллиона тонн зерна. И, грубо говоря, предварительные оценки указывают на то, что примерно половина транзитирована, а половина ушла на внутренний рынок,

– заметил эксперт.

Также важным нюансом является, что даже транзитное зерно занимает портовые мощности в четырех основных портах Польши. То есть, транзит также несколько снижает местные цены на зерно.

Мартышев сообщил, что даже местные польские трейдеры закупают украинское зерно. Есть общие польско-украинские компании, которые закупают зерно в Украине и перепродают его в Польше.

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Украина возобновила довоенный экспорт

Рост показателей экспорта зерна в Польшу, по сравнению с прошлым годом, свидетельствует, что Украина наверстывает утраченное с начала полномасштабной войны, а не критически увеличивает экспорт.

Мы видели достаточно неплохие показатели совокупного экспорта в сентябре–октябре, когда заработали порты, переходы на западных границах и порты на реке Дунай. Тогда мы достигли довоенных объемов экспорта, а затем российская сторона в Босфоре начала замедлять зерновые пути,

– объяснил собеседник.

Поэтому для Украины все элементы экспорта очень важны: и порты, и западные границы, и река Дунай. Если один из этих элементов отпадает, это приводит к проседанию цен внутри страны и серьезным проблемам для украинских фермеров.

Какие прогнозы для Украины

Сообщается, что фермеры Болгарии и Румынии протестуют против решения Евросоюза освободить от пошлин сельскохозяйственную продукцию из Украины, они опасаются перенасыщения местных рынков и снижения цен.

Эксперт отметил, что румынская логистика сейчас несколько перегружена. До полномасштабного вторжения она тяжело выдерживала и местный объем зерна, не говоря уже об экспортированном.

Однако Мартышев убежден, что в этой проблеме будет положительная развязка, возможно, будет разрешен только транзит Румынией, чтобы не снижать доходы местных фермеров.

Многое зависит и от будущего урожая. Относительно украинского урожая оценки несколько пессимистичны. Минагрополитики говорит о 60 миллионах тонн, бизнес называет число 50 млн тонн.

Это значит, что мы будем выращивать больше масличных культур, перерабатывать их в масло и шрот, а вал зерна будет на рынке снижаться в течение ближайших месяцев,

– добавил эксперт.

Он также рассказал, что сейчас возобновляется экспорт через порты, поскольку Китай зашел покупать украинскую кукурузу крупными судами. Это позволяет даже при небольшом количестве кораблей вывозить достаточное количество зерна, что постепенно будет приводить к выравниванию ситуации на западных границах.

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