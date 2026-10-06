Польша потратит 26 миллиардов на защиту населения: к чему готовится

Польша приступает к беспрецедентной подготовке к возможным кризисным сценариям, кардинально меняя подход к обеспечению безопасности своих граждан. Страна потратит 102,4 миллиарда злотых, или около 26 миллиардов долларов, на защиту населения и гражданскую оборону.

Что Варшава выделяет миллиарды

Правительство Польши планирует утвердить новую программу защиты на 2027–2031 годы, заявил премьер-министр Дональд Туск во вторник, 6 октября, пишет Reuters.

Пять лет полного финансирования программы – речь идет об очень больших средствах, гарантированных для защиты гражданского населения. Это преимущественно будут инвестиции,

– подчеркнул глава польского правительства.

Что предусматривает программа

Вместо точечных и срочных закупок, как это было ранее с генераторами, страна переходит к капитальному строительству.

Главными приоритетами станут возведение надежных защитных сооружений и укрытий всех типов. Кроме того, финансирование будет направлено:

на закупку современного спасательного оборудования;

модернизацию инфраструктуры;

и обеспечение бесперебойного снабжения водой и электроэнергией.

Особое внимание уделят созданию стратегических запасов на случай кризисных ситуаций. Также будут финансироваться системы оповещения, ИТ-системы и защищенная связь между учреждениями и службами.

Значительную часть бюджета, а именно около 30 миллиардов злотых, передадут непосредственно в регионы через воевод.

Заявки будут подавать органы местного самоуправления, чтобы они имели решающий голос в вопросе о том, какие именно инвестиции необходимы – что это за инвестиции – укрытия, пожарная часть или вопросы телекоммуникаций,

– пояснил премьер.

Программа рассчитана не только на случай военных угроз, но и на стихийные бедствия, в частности на наводнения.

Напомним, расширение программы безопасности происходит на фоне продолжающейся войны России против Украины и усиления атак на западные украинские регионы. Польша также существенно у увеличила расходы на оборону, которые составляют почти 5% ВВП страны.