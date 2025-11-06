Польша предлагает Словакии альтернативу российскому газу: согласится ли Братислава

Евросоюз давит на Словакию, чтобы заставить ее как можно скорее отказаться от импорта российского газа. Теперь Польша предлагает поставлять в страну американский газ, чтобы заменить энергоресурсы России.

Что Польша предлагает Словакии?

Об этом на совместной пресс-конференции рассказали президент Словакии Петер Пеллегрини и его польский коллега Кароль Навроцкий, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

По словам президента Словакии, он обсудил поставки газа не только с Навроцким, но и с президентом США Дональдом Трампом.

Однако Пеллегрини отметил, что технически его страна находится в очень сложной ситуации по импорту голубого топлива и в ближайшем будущем отказаться от российского газа нереально.

Поэтому я очень рад принять предложение президента Польши и действия польского правительства, которые позволят обеспечить альтернативные поставки газа в Словакию через интерконнектор наших систем,

– заявил Пеллегрини.

При этом он уточнил, что предложение Польши будет приемлемым, если газ будут поставлять по хорошей цене и разумными транзитными тарифами.

Это – возможность диверсифицировать наше энергоснабжение и использовать инфраструктуру, в которую мы инвестировали вместе с Польшей,

– добавил президент Словакии.

В свою очередь, Навроцкий отметил, что именно Польша в ближайшее время превратится в хаб по поставкам американского сжиженного газа в регионе.

Польша имеет свой СПГ-терминал в Свиноуйсьце.

Также ожидается быстрое завершение строительства плавучего терминала в Балтийском море

Поэтому перед нами, странами Центральной и Восточной Европы, стоит важная задача, в которой мы должны быть едиными – полная независимость от российского газа,

– подчеркнул Навроцкий.

Готова ли Словакия отказаться от российского газа?

Ранее Словакия неоднократно выступала против полного запрета российского газа и нефти. В частности, глава МИД Словакии Юрай Бланар говорил, что его страна готова обсуждать вопрос отказа от российских энергоносителей, но не немедленно, пишет Reuters.

По его словам, Словакия может потерять до 10 миллиардов евро, если сейчас нарушит контракты с Россией, заключенные до 2034 года.

А словацкий министр экономики Дениса Сакова отмечала, что необходимо построить инфраструктуру для поддержки альтернативных маршрутов импорта газа.

Прежде чем мы сможем полностью обязаться, нам нужно иметь соответствующие условия - иначе мы рискуем нанести серьезный ущерб нашей промышленности и экономике,

– сказала Сакова.

Как ЕС давит на Словакию?