На Полтавщине полный блэкаут: почему объявили о форс-мажоре в энергетике, а потом опровергли

В Полтаваоблэнерго 12 ноября сообщили, что регион полностью обесточен. Это произошло из-за российских обстрелов критической инфраструктуры.

Действительно ли Полтавщина без света

12 ноября появилось заявление о форс-мажорных обстоятельствах в энергетике. В компании объяснили, что из-за российских обстрелов люди в области якобы не могли получать электроэнергию из объединенной энергосистемы (ОЭС), пишет 24 Канал со ссылкой на Полтаваоблэнерго.

На областном сайте появилось соответствующее заявление, которое потом было удалено. Позже там появилось опровержение:

Было некорректно опубликовано новость о том, что в Полтавской области "стала отсутствует возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы Украины". Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности,

– сообщила компания.

Полтавщина остается частью ОЭС Украины и получает питание по магистральной сети Укрэнерго и облэнерго смежных областей. Сейчас все абоненты региона получат электроэнергию.

Энергетики уточнили, что форс-мажорные обстоятельства действительно возникали – во время массированной ракетно-дроновой атаки 8 ноября. Они временно осложнили энергоснабжение части потребителей, больше всего - в Кременчуге.

Благодаря аварийно-восстановительным работам проблему удалось быстро устранить, и отключение области от энергосистемы не происходило.

Какая сейчас ситуация с энергетикой в Украине