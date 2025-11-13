На Полтавщині повний блекаут: чому оголосили про форс-мажор в енергетиці, а потім спростували
- Полтаваобленерго спочатку оголосило про форс-мажор через неможливість отримувати електроенергію.
- Пізніше на сайті опублікували пояснювальну заяву, яка все спростувала.
У Полтаваобленерго 12 листопада повідомили, що регіон повністю знеструмлений. Це сталося через російські обстріли критичної інфраструктури.
Чи справді Полтавщина без світла
12 листопада з’явилася заява про форс-мажорні обставини в енергетиці. У компанії пояснили, що через російські обстріли люди в області нібито не могли отримувати електроенергію з об’єднаної енергосистеми (ОЕС), пише 24 Канал з посиланням на Полтаваобленерго.
Може бути цікаво Графіки відключень світла можуть скасувати: які регіони перші в черзі
На обласному сайті з'явилася відповідна заява, яка потім була видалена. Пізніше там з'явилося зпростування:
Було некоректно опубліковано новину про те, що в Полтавській області "стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи України". Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності,
– повідомила компанія.
Полтавщина залишається частиною ОЕС України та отримує живлення магістральною мережею Укренерго та обленерго суміжних областей. Наразі всі абоненти регіону отримуть електроенергію.
Енергетики уточнили, що форс-мажорні обставини справді виникали – під час масованої ракетно-дронової атаки 8 листопада. Вони тимчасово ускладнили енергопостачання частини споживачів, найбільше — у Кременчуці.
Завдяки аварійно-відновлювальним роботам проблему вдалося швидко усунути, і відключення області від енергосистеми не відбувалося.
Яка зараз ситуація з енергетикою в Україні
- Частина Сум була знеструмлена внаслідок дронової атаки 12 листопада
- Через ворожий обстріл 8 листопада зупинилися обидві ТЕС Центренерго
- По всій країні продождують діяти графіки відключень світла